"الكرملين": بوتين يتألّم لمأساة "كروكوس" ويعيش حزنًا كبيرًا على الضحايا

وأعلن الرئيس بوتين الـ24 من مارس يومَ حداد وطني على الضحايا، واصفًا الاعتداء بأنه إرهابي دموي وهمجي، متعهّدًا بأن ينال كل من وقف وراء هذه الجريمة "العقاب العادل والحتمي".