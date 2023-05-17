رغم عدم اتخاذ إجراء مماثل.. روسيا تُجمّد الحسابات المصرفية لسفارة فنلندا

ولفت إلى أن بلاده لم تجمّد أي حسابات تابعة لبعثات دبلوماسية روسية في فنلندا؛ لذلك لا يمكن اعتبار هذه الإجراءات نوعًا من الردّ على إجراءات اتُّخذت بحق روسيا.