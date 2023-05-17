رغم عدم اتخاذ إجراء مماثل.. روسيا تُجمّد الحسابات المصرفية لسفارة فنلندا

أعلن وزيرُ الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو، اليوم "الأربعاء"، أن روسيا جمّدت في أواخر أبريل "نيسان" الماضي، الحسابات المصرفية التابعة لسفارة هلسنكي في موسكو، ولقنصليتها في سان بطرسبرغ.
وقال "هافيستو" خلال مؤتمر صحافي: "حسابات البعثات الفنلندية مجمّدة، ولا يمكن استخدامها في الوقت الحالي، ونتواصل مع السلطات الروسية في هذا الصدد"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وبيّن أن هلسنكي أرسلت مذكرة إلى روسيا حول هذا الموضوع، ولم تقدم روسيا بعدُ أيَّ تفسير رسمي بشأن تجميد الحسابات.
ولفت إلى أن بلاده لم تجمّد أي حسابات تابعة لبعثات دبلوماسية روسية في فنلندا؛ لذلك لا يمكن اعتبار هذه الإجراءات نوعًا من الردّ على إجراءات اتُّخذت بحق روسيا.