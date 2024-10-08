الانتخابات الأمريكية.. تقلص الفارق بين "هاريس" و"ترامب" لـ3 نقاط مئوية.. المنافسة متقاربة

ويخوض المرشحان منافسة متقاربة قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في الخامس من نوفمبر. وأظهر الاستطلاع الذي أجري على مدى أربعة أيام حتى أمس الاثنين أن ترامب يحظى بثقة ناخبين محتملين يهتمون بمجموعة من القضايا الاقتصادية، وأن من المحتمل أن يتأثر بعض الناخبين بتعليقات قال فيها إن المهاجرين غير الشرعيين في البلاد معرضون للجريمة، والتي دحضها إلى حد كبير أكاديميون ومراكز بحثية.