"السوداني" مجددًا: مبررات وجود التحالف الدولي في العراق انتهت

جاء ذلك- حسب موقع العربية- بعدما أعلن العراق الشهر الماضي، عقب سلسلة من الضربات الأمريكية على جماعات مسلحة عراقية، أنه اتفق مع واشنطن على تشكيل لجنة لبدء محادثات حول مستقبل التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق من أجل وضع جدول زمني لانسحاب القوات وإنهاء مهام التحالف.