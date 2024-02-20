"السوداني" مجددًا: مبررات وجود التحالف الدولي في العراق انتهت

مجددًا، عاد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وشدد على أن مبررات وجود التحالف الدولي في بلاده قد انتهت.
فقد أكد السوداني في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية ألا حاجة إلى وجود التحالف الدولي على الأراضي العراقية.
ولفت كذلك إلى أهمية إنهاء مهمة مستشاري التحالف في العراق.
كما رأى أن إنهاء مهام التحالف ضروري لاستمرار العلاقات الجيدة مع دوله.
وشدد على أن هذه المسألة "مهمة لاستقرار البلاد وهي مطلب شعبي ورسمي".
جاء ذلك- حسب موقع العربية- بعدما أعلن العراق الشهر الماضي، عقب سلسلة من الضربات الأمريكية على جماعات مسلحة عراقية، أنه اتفق مع واشنطن على تشكيل لجنة لبدء محادثات حول مستقبل التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق من أجل وضع جدول زمني لانسحاب القوات وإنهاء مهام التحالف.
كما من المنتظر أن تفضي هذه المحادثات إلى وضع جدول زمني لإنهاء مهام التحالف والانتقال إلى علاقات أمنية ثنائية بين العراق والولايات المتحدة والدول الشريكة في التحالف.
وكانت الدعوات التي أطلقتها منذ فترة طويلة فصائل مسلحة موالية لإيران، لرحيل قوات التحالف الدولي، اكتسبت زخمًا إثر ضربات أمريكية متتالية.
فيما أثارت تلك الضربات، التي جاءت ردًا على عشرات الهجمات على القوات الأمريكية في البلدين منذ أن شنت إسرائيل حربها على غزة، مخاوف من أن يصبح العراق مرة أخرى مسرحًا لصراع إقليمي.