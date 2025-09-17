بعد مغادرة "ترامب" لندن.. بريطانيا تتجه للاعتراف بفلسطين نهاية الأسبوع قبل اجتماعات الأمم المتحدة

تعتزم الحكومة البريطانية الاعتراف بدولة فلسطين في نهاية الأسبوع الجاري، عقب اختتام زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة المتحدة، بحسب ما أفادت به صحيفة "ذا تايمز" البريطانية.
وذكرت الصحيفة أن رئيس الوزراء كير ستارمر أرجأ الإعلان إلى ما بعد مغادرة ترامب، تجنباً لأن تطغى القضية على المؤتمر الصحفي المرتقب مع الرئيس الأميركي في قصر تشيكرز يوم الخميس.
ومن المتوقع أن تمضي لندن في هذه الخطوة قبل اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل، حيث يُنتظر أن تحذو دول أخرى مثل فرنسا وكندا وأستراليا الاتجاه نفسه.
وبحسب التقرير، تشهد العلاقات بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة انقسامات واضحة بشأن القضية الفلسطينية، خصوصاً بعد تصريحات وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر التي وصفت الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة بأنه "متهور ومروع"، في حين أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو دعمه لإسرائيل، معتبراً أن الاعتراف بفلسطين سيجعل السلام أقل احتمالاً.
ويأتي هذا التوجه بعد أشهر من تصريحات ستارمر التي أكد فيها أن بريطانيا ستعترف بفلسطين ما لم تلتزم إسرائيل بوقف إطلاق النار، والاعتراف بحل الدولتين، والتراجع عن خطط ضم الضفة الغربية، في ظل ضغط متزايد من حزب العمال ونواب البرلمان الذين وقع أكثر من 130 منهم على رسالة تدعم الخطوة.