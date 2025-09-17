بعد مغادرة "ترامب" لندن.. بريطانيا تتجه للاعتراف بفلسطين نهاية الأسبوع قبل اجتماعات الأمم المتحدة

ويأتي هذا التوجه بعد أشهر من تصريحات ستارمر التي أكد فيها أن بريطانيا ستعترف بفلسطين ما لم تلتزم إسرائيل بوقف إطلاق النار، والاعتراف بحل الدولتين، والتراجع عن خطط ضم الضفة الغربية، في ظل ضغط متزايد من حزب العمال ونواب البرلمان الذين وقع أكثر من 130 منهم على رسالة تدعم الخطوة.