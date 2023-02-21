حصدت 3 أرواح بينهم طفل.. ألغام "الحوثي" تُواصل قتلها الانفجاري لليمنيين

واصلت الألغام التي زرعتها مليشيات الحوثي الإرهابية، حصد أرواح المدنيين في اليمن؛ حيث قتلت 3 مدنيين بينهم طفل، غربي البلاد.
ووفقًا لوسائل إعلام يمنية، أفادت مصادر محلية بأن "3 مدنيين بينهم طفل في العاشرة من عمره، قُتلوا في انفجار لغم من مخلفات مليشيات الحوثي الإرهابية في مديرية الجراحي بمحافظة الحديدة".
ومنذ مطلع العام الجاري، تسببت الألغام الحوثية في مقتل وإصابة أكثر من 60 مدنيًّا في المحافظة، غالبيتهم من الأطفال؛ وفقًا لإحصاءات حقوقية ومحلية.
وتُعد محافظة الحديدة من أكثر المحافظات الملوثة بالألغام التي زرعتها المليشيات الحوثية، ولا يكاد يمر أسبوع دون وقوع ضحايا في صفوف المواطنين.
وفي إطار جرائمها المستمرة ضد المدنيين، شنت مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيًّا قصفًا مدفعيًّا بقذائف الهاون؛ حيث أقدمت مساء الاثنين، على قصف منازل المواطنين في مديرية حيفان الحدودية، مستهدفةً منازل المواطنين في قرى الهجمة والسبد في عزلة الأعبوس بمديرية حيفان في محافظة تعز.
ووفق موقع "24" الإماراتي، كشفت مصادر محلية عن تعرض عدد من المنازل لأضرار إثر القصف العشوائي المكثف؛ مشيرة إلى أن هذه الجريمة ليست الأولى، بل تأتي ضمن سلسلة جرائم إرهابية ترتكبها مليشيات الحوثي بحق المدنيين العزل.
وأدانت القوات الجنوبية هذه الجرائم الإرهابية التي تواصل مليشيات الحوثي الإرهابي ارتكابها في عمليات القصف والقتل والتشريد وتدمير المنازل وتجنيد الأطفال وغيرها من الجرائم بحق الإنسان.
وأضافت مصادر محلية أن "المليشيات الحوثية الإرهابية، تستهدف بشكل ممنهج، القرى والمناطق المحررة حديثًا في أرياف مديرية حيس ومناطق جنوب الجراحي بمحافظة الحديدة، وأخرى تابعة لمديرية مقبنة بمحافظة تعز؛ بهدف إجبارهم على العودة مجددًا إلى مخيمات النازحين".