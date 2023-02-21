حصدت 3 أرواح بينهم طفل.. ألغام "الحوثي" تُواصل قتلها الانفجاري لليمنيين

وفي إطار جرائمها المستمرة ضد المدنيين، شنت مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيًّا قصفًا مدفعيًّا بقذائف الهاون؛ حيث أقدمت مساء الاثنين، على قصف منازل المواطنين في مديرية حيفان الحدودية، مستهدفةً منازل المواطنين في قرى الهجمة والسبد في عزلة الأعبوس بمديرية حيفان في محافظة تعز.