مصر.. السيسي يأمر بزيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية بنسبة 48,8%

ولفت معيط في تصريحات، اليوم الأحد، إلى أن الميزانية سترتفع من 358,4 مليار جنيه إلى 529,7 مليار جنيه، بما يمكّن الدولة من التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة.