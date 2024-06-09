"غانتس" يعلن استقالته من حكومة الحرب الإسرائيلية لغياب استراتيجية ما بعد الحرب في غزة

ولا يشكل قرار غانتس تهديدًا مباشرًا لنتنياهو، الذي ما زال مسيطرًا على ائتلاف الأغلبية في البرلمان، غير أن اعتماد رئيس الوزراء الإسرائيلي يتزايد على حلفائه من اليمين المتطرف.