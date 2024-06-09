"غانتس" يعلن استقالته من حكومة الحرب الإسرائيلية لغياب استراتيجية ما بعد الحرب في غزة

أعلن الوزير بيني غانتس اليوم الأحد استقالته من حكومة الحرب الإسرائيلية بعد أن هدد الشهر الماضي بالانسحاب لغياب استراتيجية الفترة التي بعد الحرب في قطاع غزة.
وتفصيلاً، قال غانتس في خطاب متلفز: "نغادر حكومة الوحدة بقلب مثقل".
وعلل غانتس انسحابه من الحكومة بغياب استراتيجية الفترة التي بعد الحرب في قطاع غزة.
وقال غانتس في خطاب متلفز إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "يمنعنا من المضي نحو نصر حقيقي.. ولهذا السبب نترك حكومة الطوارئ اليوم بقلب مثقل، ولكن بإخلاص تام". معتبرًا أن نتنياهو بصدد الفشل في الحرب ضد حماس في غزة.
ودعا غانتس إلى إجراء انتخابات مبكرة قائلاً: "يجب أن تُجرى انتخابات، تؤدي في نهاية المطاف إلى تشكيل حكومة تحظى بثقة الشعب، وتكون قادرة على مواجهة التحديات".
وتابع: "أدعو نتنياهو: حدِّد موعدًا متفقًا عليه للانتخابات".
وباستقالة غانتس تنسحب القوة الوحيدة التي تنتمي لتيار الوسط في الائتلاف اليميني الذي يقوده بنيامين نتنياهو، وسط الحرب المستمرة منذ أشهر على قطاع غزة.
ولا يشكل قرار غانتس تهديدًا مباشرًا لنتنياهو، الذي ما زال مسيطرًا على ائتلاف الأغلبية في البرلمان، غير أن اعتماد رئيس الوزراء الإسرائيلي يتزايد على حلفائه من اليمين المتطرف.
وكان غانتس، وهو قائد عسكري سابق يحظى بشعبية، قد انضم إلى حكومة نتنياهو بعد وقت قصير من هجوم حماس في السابع من أكتوبر الماضي، في استعراض لوحدة الصف الإسرائيلي، وفقًا لـ"العربية نت".
وعزز وجوده مصداقية إسرائيل لدى شركائها الدوليين.
ويتمتع غانتس بعلاقات عمل جيدة مع المسؤولين الأمريكيين.
وكان غانتس قد أعلن في وقت سابق أنه سيغادر الحكومة بحلول الثامن من يونيو إذا لم يضع نتنياهو خطة جديدة لغزة ما بعد الحرب.