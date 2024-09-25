ماكرون: التصعيد في لبنان خطر.. وعدد كبير من المدنيين قُتلوا دون مبرر

وفيما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة قال ماكرون: "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها في مواجهة حماس، لكن الحرب في غزة طالت كثيرًا". وتابع: "ليس هناك أي تبرير لمقتل آلاف من المدنيين. وندعو لوقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن".