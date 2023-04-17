المبعوث الأممي إلى السودان: مقتل أكثر من 180 شخصاً وإصابة ما يزيد على 1800 آخرين

وتابع بيرتس، "من الصعب جداً تحديد ما إذا كان ميزان القوى يتغير ومعرفة إلى أين تتجه الأمور، لا يوجد حل عسكري للأزمة بالسودان وندعو الأطراف إلى وقف التصعيد فوراً والعودة للتفاوض".