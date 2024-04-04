"ضربة انتقامية إيرانية مرتقبة".. إسرائيل توقف إجازات الوحدات القتالية وتُفعّل نظام تشويش المواقع

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه أوقف منح الإجازات لجميع الوحدات القتالية اليوم (الخميس)، وسط مخاوف من تصعيد محتمل بعد مقتل قائدين عسكريين إيرانيين في دمشق هذا الأسبوع، مما أثار تهديدات بالانتقام.