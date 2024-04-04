"ضربة انتقامية إيرانية مرتقبة".. إسرائيل توقف إجازات الوحدات القتالية وتُفعّل نظام تشويش المواقع

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه أوقف منح الإجازات لجميع الوحدات القتالية اليوم (الخميس)، وسط مخاوف من تصعيد محتمل بعد مقتل قائدين عسكريين إيرانيين في دمشق هذا الأسبوع، مما أثار تهديدات بالانتقام.
وقال الجيش في بيان: "وفقًا لتقييم الوضع، تقرر إيقاف الإجازات مؤقتًا لجميع الوحدات القتالية التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي".
وأضاف: "إننا في حالة حرب وإن نشر القوات يخضع لتقييم مستمر وفقًا للاحتياجات".
في سياق متصل، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن السلطات الأمنية الإسرائيلية بدأت اليوم بتفعيل نظام التشويش على نظام تحديد المواقع "جي بي أس" في عموم أنحاء إسرائيل، بما في ذلك منطقة الوسط.
ويأتي ذلك ضمن استعداد تل أبيب لضربة انتقامية إيرانية مرتقبة بصواريخ كروز وطائرات دون طيار، كردٍّ على القصف الإسرائيلي لمبنى تابع لسفارة إيران في العاصمة السورية دمشق.