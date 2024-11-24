بعد دمار 80% من منظومة الطاقة.. "صنداي تايمز": أوكرانيا ستواجه "صقيعًا مميتًا"

حذرت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية من أن أوكرانيا ستواجه "صقيعًا مميتًا" هذا الشتاء بعد دمار وإعطاب 80% من البنية التحتية لمنظومة الطاقة في البلاد، ولا سيما الكهرباء.
وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات الأوكرانية لا تخصص الأموال الكافية لتعزيز الطاقة الكهربائية، ولا تتبع توصيات الخبراء الغربيين؛ ما يجعل الوضع مع أمن الطاقة في البلاد أسوأ، بالإضافة إلى الفساد الذي تعانيه البلاد.
واعترفت السلطات الأوكرانية بفقدان منظومة الطاقة 9 غيغاواط من طاقات توليد الكهبراء منذ الربيع الماضي، بواقع 50% من إجمالي الطاقة الكهربائية.
وأعلن رئيس وزراء نظام كييف دينيس شميغال دمار 90% من إجمالي المحطات الكهروحرارية، و30% من محطات الطاقة الكهرومائية جراء الضربات الروسية المستمرة لمواقع الطاقة والبنى التحتية في أوكرانيا.