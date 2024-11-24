بعد دمار 80% من منظومة الطاقة.. "صنداي تايمز": أوكرانيا ستواجه "صقيعًا مميتًا"

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات الأوكرانية لا تخصص الأموال الكافية لتعزيز الطاقة الكهربائية، ولا تتبع توصيات الخبراء الغربيين؛ ما يجعل الوضع مع أمن الطاقة في البلاد أسوأ، بالإضافة إلى الفساد الذي تعانيه البلاد.