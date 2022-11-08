كوريا الشمالية تتوعّد برد عسكري "ساحق" على المناورات الأميركية - الكورية الجنوبية

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية، الإثنين، عن هيئة الأركان العامة لـ"الجيش الشعبي الكوري" قولها في بيان، إنّها ستردّ على "كل تدريبات العدو الحربية ضد جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية، بإجراءات عسكرية مستدامة وحازمة وساحقة وعملية"، مستخدمةً الاسم الرسمي لكوريا الشماليّة.