كوريا الشمالية تتوعّد برد عسكري "ساحق" على المناورات الأميركية - الكورية الجنوبية

توعّدت بيونغ يانغ بأنّها ستردّ على التدريبات المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبيّة بإجراءات عسكرية "حازمة وساحقة" وذلك بعد سلسلة قياسية من عمليات الإطلاق الصاروخية التي أجرتها في الأيّام الأخيرة.
جاء هذا التحذير الجديد ردًا على تدريبات عسكرية مشتركة بين الولايات المتّحدة وكوريا الجنوبيّة هي الأكبر على الإطلاق لقواتهما الجوّية وأطلقتا عليها تسمية "عاصفة اليقظة".
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية، الإثنين، عن هيئة الأركان العامة لـ"الجيش الشعبي الكوري" قولها في بيان، إنّها ستردّ على "كل تدريبات العدو الحربية ضد جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية، بإجراءات عسكرية مستدامة وحازمة وساحقة وعملية"، مستخدمةً الاسم الرسمي لكوريا الشماليّة.
وأشارت هيئة الأركان إلى أنها أطلقت خصوصاً صواريخ بالستية تكتيكية تحاكي هجمات على قواعد جوية وتدربت على إسقاط طائرات معادية. وقالت إن صاروخاً باليستياً أُطلق لاختبار "رأس حربي وظيفي خاص يشل نظام قيادة عمليات العدو" دون أن تذكر مزيداً من التفاصيل عن هذا السلاح.
كذلك نفّذ سلاح الجو الكوري الشمالي "طلعات قتالية واسعة النطاق" شملت 500 طائرة، بحسب وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية، ودفعت هذه التعبئة الجنوب إلى نشر طائرات مقاتلة الجمعة.
وأظهرت لقطات لعمليات كوريا الشمالية العسكرية نشرتها وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية الإثنين، إطلاق صواريخ من مواقع مختلفة لم يكشف عنها، بينها قاذفات متحرّكة.