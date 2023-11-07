3 "مسيرات" تستهدف قاعدة "للتحالف الدولي" في كردستان العراق

تعرضت قاعدة عسكرية بمطار أربيل في شمال العراق، تضم قوات أميركية ومن التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب إلى هجومين منفصلين بثلاث طائرات مسيرة، اليوم (الثلاثاء).
وذكر جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، أن الهجومين أحبطا، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأوضح الجهاز أن "المسيرات" هاجمت القاعدة العسكرية للتحالف الدولي في توقيتين منفصلين.
من جهته، قال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون": "إن الهجومين لم يسفرا عن إصابات أو أضرار في المنشآت، بحسب آخر المعلومات".
ولم يعلن أي طرف مسؤوليته عن الهجومين بعد.
ولم تعلق القيادة المركزية للجيش الأميركي "سنتكوم" على الحادثة.
وتواجه القوات الأميركية في العراق وسوريا تصاعدًا في الهجمات منذ منتصف أكتوبر الماضي، وألقت واشنطن باللوم فيها على فصائل تدعمها إيران. واشتدت وتيرة الهجمات بعد بدء الحرب بين إسرائيل و"حماس".