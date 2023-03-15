العالم
الخارجية الأمريكية: تحطم "المسيرة" في البحر الأسود عمل غير مقصود من روسيا على الأرجح
نقلت رسالة قوية إلى موسكو
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، اليوم (الأربعاء)، أن تحطم طائرة استطلاع أمريكية مسيرة في البحر الأسود بعد أن اعترضتها طائرات روسية كان على الأرجح عملاً غير مقصود من الجانب الروسي، وذلك في تصريحات أدلى بها المسؤول الأمريكي لقناة "إم إس إن بي سي" الإخبارية.
وأوضح "برايس" أن الولايات المتحدة استدعت السفير الروسي إلى واشنطن عقب الحادث، وأن السفيرة الأمريكية لدى موسكو نقلت رسالة قوية إلى وزارة الخارجية الروسية، كما أطلع المسؤولون الأمريكيون الحلفاء والشركاء على الحادث، وفقًا لـ"رويترز".