الخارجية الأمريكية: تحطم "المسيرة" في البحر الأسود عمل غير مقصود من روسيا على الأرجح

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، اليوم (الأربعاء)، أن تحطم طائرة استطلاع أمريكية مسيرة في البحر الأسود بعد أن اعترضتها طائرات روسية كان على الأرجح عملاً غير مقصود من الجانب الروسي، وذلك في تصريحات أدلى بها المسؤول الأمريكي لقناة "إم إس إن بي سي" الإخبارية.