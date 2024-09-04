أكد أن هدفها عرقلة الوساطة.. البرلمان العربي يدين تصريحات "نتنياهو"

وقال البرلمان العربي في بيان له اليوم: "هذه التصريحات تعكس فشل الاحتلال الإسرائيلي على المستوى الداخلي، وتكشف زيف ادعاءاته لتضليل الرأي العام العالمي على المستوى الخارجي، وتشتيت انتباه المجتمع الدولي عن سياسات التعنت الواضحة التي يتبعها الاحتلال لإفشال كافة الجهود العربية والدولية التي تهدف إلى وقف إطلاق النار".