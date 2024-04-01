"أنت في جيوبهم".. رئيس غويانا عن النفط وانبعاثات الكربون: غرب يدمر ومنافق

وشدد على أنه "لدينا أدنى معدل لإزالة الغابات في العالم. وحتى مع أعظم استكشاف لدينا لموارد النفط والغاز؛ ستظل غويانا عند صافي صفر من انبعاثات الكربون"، مضيفًا: "أولئك الذين دمروا البيئة يشككون الآن في بلادي. هذا نفاق موجود في العالم الغربي.. لقد فقد العالم في السنوات الـ50 الماضية 65% من تنوعه البيولوجي. لقد حافظنا على تنوعنا البيولوجي. هل تقدرون ذلك؟ هل أنتم مستعدون لدفع الثمن؟ متى سيدفع العالم المتقدم ثمن ذلك؟".