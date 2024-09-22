50 % مقابل 47 %.. "هاريس" تواصل التقدم على "ترامب"

وذكر مكتب "أوباما" أن هذا الحدث رفع المبلغ الإجمالي الذي جمعه من خلال الفعاليّات ومحتوى جمع التبرعات للديمقراطيين إلى أكثر من 76 مليون دولار، وقد جاء هذا الحدث في المرحلة الأخيرة من الحملة، وأطلق ما يُتوقع أن يكون جهدًا متضافرًا من "أوباما" لحشد الديمقراطيين قبل يوم الانتخابات، بما في ذلك من خلال الإعلانات الخاصة بالمرشح، والمكالمات الآلية والسفر لحشد الأصوات بالتنسيق مع فريق "هاريس".