أمام تقدم الجيش الأوكراني.. السلطات الموالية لروسيا تُطالب سكان خيرسون بمغادرتها فورًا

وقالت السلطات الموالية لروسيا في المنطقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "نظرًا للوضع المتوتر على الجبهة، وزيادة خطر القصف المكثف للمدينة وخطر الهجمات الإرهابية؛ على جميع المدنيين مغادرة المدينة فورًا، والعبور إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".