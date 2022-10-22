أمام تقدم الجيش الأوكراني.. السلطات الموالية لروسيا تُطالب سكان خيرسون بمغادرتها فورًا

طالبت السلطات الموالية لروسيا، اليوم (السبت) السكان في خيرسون جنوب أوكرانيا، بمغادرة المدينة الكبيرة فورًا؛ في ظل تواصل الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية.
وقالت السلطات الموالية لروسيا في المنطقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "نظرًا للوضع المتوتر على الجبهة، وزيادة خطر القصف المكثف للمدينة وخطر الهجمات الإرهابية؛ على جميع المدنيين مغادرة المدينة فورًا، والعبور إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
من جانبه، أفاد كيريل ستريموسوف، نائب حاكم خيرسون المعين من موسكو، بأن حوالى 25 ألف شخص عبروا النهر.
وتتقدم قوات أوكرانيا على طول الضفة الغربية لنهر دنيبر، في اتجاه مدينة خيرسون الرئيسية.
و"خيرسون" هي أول مدينة كبيرة سقطت في أيدي قوات موسكو، وستكون استعادتها إحدى أبرز نتائج الهجوم الأوكراني المضاد.
وعملت روسيا في الأيام الأخيرة على نقل سكان المنطقة، التي أعلنت ضمها في سبتمبر؛ الأمر الذي وصفته كييف بأنه "عمليات ترحيل".