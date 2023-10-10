جُنَّ جنونهم.. الصحافة الإسرائيلية: مهما يحدث فقد خسرنا الحرب.. ما أشبهها بهزيمة 73!

وأشار "ميسجاف" إلى أن "نتنياهو" وأعضاء حكومته كانوا غائبين تمامًا عن المشهد؛ فرئيس الوزراء كان في إجازة لمدة أسبوع في أحد الفنادق الفخمة، ولا يدري شيئًا عما يدور، في حين اكتفى بعد 4 ساعات كاملة من الهجوم بالخروج بكامل مكياجه في رسالة متلفزة، على حد تعبيره.