قوات الاحتلال الإسرائيلي تُواصل قصف مناطق واسعة في غزة

وشنت طائرات الاحتلال غارات على أحياء الزيتون وتل الهوا والتفاح بمدينة غزة؛ فيما تعرضت المناطق الشمالية والشرقية من مخيمات وسط القطاع لقصف مكثف، أسفَرَ عن تدمير هائل في ممتلكات الفلسطينيين.. تَرَافق ذلك مع قصف الزوارق الحربية الإسرائيلية لشواطئ مخيم النصيرات.