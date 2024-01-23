لأول مرة منذ أكثر من شهر .. ظهور وزير الدفاع الأمريكي في اجتماع بشأن أوكرانيا

وكان "أوستن" (70 عاماً) قد دخل مركز "والتر ريد" الطبي العسكري الوطني في ماريلاند، في 22 ديسمبر الماضي، لعلاج سرطان البروستاتا، وعاد إلى المستشفى في الأول من يناير، بسبب مضاعفات تضمنت التهاب المسالك البولية.