لأول مرة منذ أكثر من شهر .. ظهور وزير الدفاع الأمريكي في اجتماع بشأن أوكرانيا

ظهر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم (الثلاثاء)، علناً لأول مرة منذ دخوله المستشفى سراً، وذلك عبر مداخلة بالفيديو من منزله، في اجتماع تناول الاحتياجات العسكرية لأوكرانيا.
وبدا "أوستن" هزيلاً بعض الشيء، في بث مباشر مدته بضع دقائق، وهو يدلي بملاحظات افتتاحية خلال اجتماع المجموعة الدولية لدعم أوكرانيا، وفقاً لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.
وقال "أوستن" في تصريحاته خلال الاجتماع: "أحث هذه المجموعة على العمل بعمق لتزويد أوكرانيا بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي الأرضية".
وحدث انقطاع قليل في البث المباشر، لكن "أوستن" لم يتحدث عن حالته الصحية فيما يبدو، وطالب بأنظمة دفاع جوي إضافية لأوكرانيا.
وجلس "أوستن" وخلفه جدار أبيض، وعلى يساره لوحة مفاتيح لنظام أمني فيما يبدو، وشعار وزارة الدفاع على يمينه، مع علم صغير للولايات المتحدة وأوكرانيا فوق طابعة بجانبه.
وكان "أوستن" (70 عاماً) قد دخل مركز "والتر ريد" الطبي العسكري الوطني في ماريلاند، في 22 ديسمبر الماضي، لعلاج سرطان البروستاتا، وعاد إلى المستشفى في الأول من يناير، بسبب مضاعفات تضمنت التهاب المسالك البولية.