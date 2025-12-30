رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يعلن حالة الطوارئ لـ 90 يومًا ويؤكد على التنسيق مع تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة

أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي، اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ في جميع أراضي الجمهورية اليمنية، وذلك لمدة 90 يومًا قابلة للتمديد.
وأوضح العليمي أن القرار يأتي في إطار التعامل مع المستجدات الأمنية، مشددًا على ضرورة التزام جميع القوات والتشكيلات العسكرية في محافظتي حضرموت والمهرة بالتنسيق الكامل مع قيادة تحالف دعم الشرعية، ممثلة بالمملكة العربية السعودية، والعودة الفورية إلى مواقعها ومعسكراتها الأساسية دون أي اشتباك، وتسليم جميع المواقع إلى قوات درع الوطن.
كما أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي فرض حظر جوي وبحري وبري على جميع الموانئ والمنافذ اليمنية لمدة 72 ساعة من تاريخ الإعلان، على أن يُستثنى من ذلك ما يصدر بإذن وتصريح رسمي من قيادة تحالف دعم الشرعية.
وأكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار، وضمان التعامل المنظم مع التطورات الراهنة.