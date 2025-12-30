رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يعلن حالة الطوارئ لـ 90 يومًا ويؤكد على التنسيق مع تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة

وأوضح العليمي أن القرار يأتي في إطار التعامل مع المستجدات الأمنية، مشددًا على ضرورة التزام جميع القوات والتشكيلات العسكرية في محافظتي حضرموت والمهرة بالتنسيق الكامل مع قيادة تحالف دعم الشرعية، ممثلة بالمملكة العربية السعودية، والعودة الفورية إلى مواقعها ومعسكراتها الأساسية دون أي اشتباك، وتسليم جميع المواقع إلى قوات درع الوطن.