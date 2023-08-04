بعد مخاوف من كارثة محتملة.. الوكالة الذرية: لا ألغام أو متفجرات بمحطة زابوريجيا النووية

وسيطرت القوات الروسية على أكبر منشأة نووية في أوروبا بعد وقت قصير من غزو أوكرانيا، في فبراير من العام الماضي، وتتبادل كييف وموسكو منذ ذلك الحين الاتهامات بالتخطيط للتسبب في حادث في الموقع.