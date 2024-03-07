الاتحاد الأوروبي يُدين بناء مستوطنات جديدة بالضفة ويصفها بـ"غير القانونية"

وحث الاتحاد الأوروبي في بيان لخدمة العمل الخارجي، إسرائيل على التراجع عن هذه القرارات، مجددًا التأكيد على أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة أمام السلام؛ لأنها تهدد حل الدولتين، بالإضافة إلى أن توسيع المستوطنات لا يتسق إطلاقًا مع الجهود الجارية للحد من التوترات.