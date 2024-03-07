الاتحاد الأوروبي يُدين بناء مستوطنات جديدة بالضفة ويصفها بـ"غير القانونية"

أدان الاتحاد الأوروبي قرار السلطات الإسرائيلية -القائمة بالاحتلال- المصادقة على بناء أكثر من 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية، وتوسيع المستوطنات غير القانونية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة.
وحث الاتحاد الأوروبي في بيان لخدمة العمل الخارجي، إسرائيل على التراجع عن هذه القرارات، مجددًا التأكيد على أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة أمام السلام؛ لأنها تهدد حل الدولتين، بالإضافة إلى أن توسيع المستوطنات لا يتسق إطلاقًا مع الجهود الجارية للحد من التوترات.
وأكد الاتحاد الأوروبي أن موقفه يظل دون تغيير بعدم اعترافه عن أي تغييرات على حدود ما قبل عام 1967؛ بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي يتفق عليها الطرفان.