"مأزق بايدن".. الضغوط الداخلية واقتراب الانتخابات يدفعان "بايدن" لإنهاء الحرب في غزة قريباً

ووفق الخبراء، فإن طول أمد الحرب في قطاع غزة أدّى إلى انقلاب الأوضاع داخل الولايات المتحدة، سواء من وجود مظاهرات شعبية أو اعتراضات داخل الإدارات الأمريكية المختلفة، وبخاصة في البيت الأبيض ووزارة الخارجية، حيث دفعت هذه الضغوط إدارة بايدن، إلى التراجع "حتى لو من حيث الشكل" من طريقة تعاملها. وبدا ذلك واضحًا في الاعتراض على العمليات العسكرية في جنوب غزة، حيث يتمركز مئات الآلاف من الفلسطينيين للموت.