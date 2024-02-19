وزير الخارجية الفلسطيني: لأكثر من قرن وحق شعبنا في تقرير المصير يتم التنكر له

وأضاف المالكي؛ في كلمته أمام محكمة العدل الدولية، التي بدأت اليوم الإثنين، جلساتها العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، أنه لأكثر من قرن وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير يتم التنكر له.