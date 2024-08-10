"البديوي": استهداف مدرسة النازحين في غزة "جريمة حرب" تبرز النهج الإجرامي للاحتلال

وشدّد على أن الاعتداءات المتواصلة والعنيفة التي تشنّها قوات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية، واستهدافها بشكل مباشر لمراكز الإيواء ومخيمات النازحين، تعتبر جرائم حرب تبرز النهج الإجرامي الخطير لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وتشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين والمعاهدات الدولية والإنسانية، دون أي مراعاة للقيم القانونية والأخلاقية والإنسانية.