الجيش السوداني يعلن انتزاع السيطرة على مقر الإذاعة والتلفزيون في أم درمان

وقال الجيش في بيان موجّه إلى الشعب السوداني عبر منصة "إكس": "تمكنت قواتكم المسلحة والقوات النظامية الأخرى وأبناء بلادنا الذين يعملون جنباً إلى جنب معها اليوم من انتزاع مقر الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون من الدعم السريع".