الجيش السوداني يعلن انتزاع السيطرة على مقر الإذاعة والتلفزيون في أم درمان

أعلن الجيش السوداني، اليوم (الثلاثاء)، أنه انتزع السيطرة على مقر الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون في مدينة أم درمان من أيدي قوات الدعم السريع.
وقال الجيش في بيان موجّه إلى الشعب السوداني عبر منصة "إكس": "تمكنت قواتكم المسلحة والقوات النظامية الأخرى وأبناء بلادنا الذين يعملون جنباً إلى جنب معها اليوم من انتزاع مقر الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون من الدعم السريع".
وأوضح أن هيئة الإذاعة والتلفزيون تعد ذاكرة ووجدان الأمة السودانية.
وكان الجيش السوداني قد أعلن في وقت سابق اليوم، تدمير قوة تابعة للدعم السريع وسط مدينة أم درمان شمال العاصمة السودانية الخرطوم.