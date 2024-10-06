انتخابات تونس.. إعلان نسبة المشاركة واستطلاع بين الناخبين يكشف الفائز

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية، التي جرت الأحد، بلغت 27,7 في المئة، مقابل 45 في المئة، في الجولة الأولى من انتخابات 2019، بينما بلغت نسبة الإقبال 55% في جولة إعادة الانتخابات الرئاسية عام 2019م
وفي التفاصيل، يتوقع أن تعلن النتائج الأولية مساء غد الاثنين، فيما ذكر التلفزيون التونسي الأحد أن استطلاعاً للرأي بعد خروج الناخبين من مراكز الاقتراع أظهر فوز الرئيس قيس سعيد بانتخابات الرئاسة بنسبة 89.2 في المئة.
وبحسب تقديرات مؤسسة "سيغما كونساي" تم عرضها على القناة الوطنية الأولى الرسمية، فإن سعيد قد يحصل على 89,2 في المئة من الأصوات، مقابل 6,9 في المئة للعياشي زمال و3,9 في المئة لزهير المغزاوي، وإذا تأكدت النتائج، فلن تكون هناك جولة إعادة، وفقاً لسكاي نيوز عربية.
وكان سعيّد قد حصل على نحو 73 بالمئة من الأصوات في العام 2019.