انتخابات تونس.. إعلان نسبة المشاركة واستطلاع بين الناخبين يكشف الفائز

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية، التي جرت الأحد، بلغت 27,7 في المئة، مقابل 45 في المئة، في الجولة الأولى من انتخابات 2019، بينما بلغت نسبة الإقبال 55% في جولة إعادة الانتخابات الرئاسية عام 2019م