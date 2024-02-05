مجلس القيادة الرئاسي اليمني يعين أحمد بن مبارك رئيساً للوزراء بدلاً من عبد الملك

وفي يوليو عام 2015م عين سفيراً للجمهورية اليمنية في العاصمة واشنطن وسفيراً غير مقيم في البرازيل والمكسيك والأرجنتين، كما عين ممثلاً دائماً لليمن في الأمم المتحدة خلال العام 2018م.

وفي 18 ديسمبر 2020 عُين وزيرًا للخارجية وشؤون المغتربين، قبل أن يتم تسميته حالياً رئيساً للحكومة اليمنية.