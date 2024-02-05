مجلس القيادة الرئاسي اليمني يعين أحمد بن مبارك رئيساً للوزراء بدلاً من عبد الملك

أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، مساء الاثنين، قراراً بتعيين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيساً للوزراء بدلاً من الدكتور معين عبدالملك.
وتفصيلاً، أعلنت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، عن صدور قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم (56) لسنة 2024م، بتعيين الدكتور أحمد عوض بن مبارك رئيساً لمجلس الوزراء.
وقضت المادة الثانية من القرار باستمرار أعضاء الحكومة في أداء مهامهم وفقاً لقرارات تعيينهم، كما عين رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رئيس الوزراء المقال معين عبدالملك مستشارًا لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، وفقاً للعربية نت.
وكان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني قال اليوم الاثنين، إن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أصدر قراراً بتعيين أحمد بن مبارك رئيساً للوزراء.
وذكر عبر تويتر أن القرار شمل ثلاث مواد، وهي تعيين بن مبارك، واستمرار أعضاء الحكومة في أداء مهامهم وفقاً لقرارات تعيينهم، والعمل بالقرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
وحصل أحمد بن مبارك رئيس وزراء اليمن الجديد، على شهادة الدكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة بغداد، وهو من مواليد عام 1968 في مدينة عدن.
وفي 18 يناير من العام 2014 عُين أميناً عاماً لمؤتمر الحوار الوطني اليمني، ومديراً لمكتب رئاسة الجمهورية اليمنية في 11 يونيو الماضي، وكان عضواً ومقرراً للجنة تحديد الأقاليم في اليمن.
وأوفده الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي مبعوثاً خاصاً له إلى مجلس الأمن في نيوريوك وإلى دول مجلس التعاون الخليجي مرات عدة، وعمل أستاذاً لإدارة الأعمال في جامعة صنعاء منذ العام 2002. وهو عضو في عدد من لجان تأسيس جامعة "عمران" وتقييم الجامعات الأهلية وتقييم عدد من الجوائز العلمية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وشغل بن مبارك منصب المدير التنفيذي لمركز إدارة الأعمال للدراسات العليا في جامعة صنعاء، وهو محاضر في كلية "ماستريخت" للإدارة (MSM) في هولندا.
وعيّن مستشاراً لعدد من المشاريع الدولية الهولندية والدنماركية و الأمريكية في اليمن في مجالات الجودة في التعليم وسوق العمل والتنمية الدولية والتنوع الاجتماعي وكان رئيسًا لأقسام نظم المعلومات الإدارية والتسويق وإدارة الإنتاج، ومديراً لإدارة ضمان الجودة والتطوير في جامعة العلوم والتكنولوجيا (2002-2007) ، مثّل اليمن في "المنظمة الدولية للمعايير" ISO في اللجنة الفنية 176 الخاصة بأنظمة إدارة الجودة.
وشغل منصب مدير مكتب رئاسة الجمهورية بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ( 35 ) لسنة 2014، وكلف في ذات العام برئاسة الوزراء واعتذر عنها ، واختطف من قبل جماعة الحوثي وهو يحمل مشروع الدستور لتقديمه للهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
وشارك "بن مبارك" في أغلب جولات الأمم المتحدة للسلام كمستشار للفريق التفاوضي للشرعية اليمنية.
وفي يوليو عام 2015م عين سفيراً للجمهورية اليمنية في العاصمة واشنطن وسفيراً غير مقيم في البرازيل والمكسيك والأرجنتين، كما عين ممثلاً دائماً لليمن في الأمم المتحدة خلال العام 2018م.
وفي 18 ديسمبر 2020 عُين وزيرًا للخارجية وشؤون المغتربين، قبل أن يتم تسميته حالياً رئيساً للحكومة اليمنية.