"أبوالغيط": قرار "مجلس الأمن" جاء متأخّرًا ورفضُ الوقف الفوري لإطلاق النار "رخصةٌ للقتل"

وشدّد الأمين العام على أن رفضَ الوقف الفوري لإطلاق النار هو "رخصةٌ للقتل"، والمساعي العربية لن تتوقّف، من أجل الوصول إلى إنهاء الحرب، مطالبًا الولاياتِ المتحدةَ بأن تُعيد قراءةَ الموقف، وتتّخذ القرارَ الصحيح من الناحيتين الإنسانية والسياسية، بدلًا من الانسياق وراء رغبة اليمين الإسرائيلي المتطرّف في إنزال عقاب جماعي، وانتقام شامل من "2.3" مليون إنسان في قطاع غزة.