"حذر قادة العالم".. "ترامب" في الأمم المتحدة: نجاح دولكم يعتمد على تعاونها مع أميركا

تصعيد دبلوماسي

ولم يتوقف خطاب ترامب عند حدود النقد، بل تضمن تهديدات عسكرية واضحة، حيث أشار إلى استعداد الولايات المتحدة لضرب مهربي المخدرات المشتبه بهم، مستحضرًا عمليات ضد سفن فنزويلية، كما انتقد حلفاء واشنطن الأوروبيين لدعمهم القضية الفلسطينية، معتبرًا أن ذلك "مكافأة لحماس" على هجوم 7 أكتوبر 2023. وفي سياق أوكرانيا، أبدى ترامب تحولًا مفاجئًا في موقفه بعد لقاء الرئيس فولوديمير زيلينسكي، معربًا عن ثقته في استعادة أوكرانيا حدودها قبل الحرب، في تناقض مع تصريحاته السابقة التي دعت أوكرانيا للتخلي عن أراضٍ محتلة.