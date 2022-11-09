"بيونج يانج" تطلق صاروخًا باليستيًّا.. و"سيول" تُحَذر: ربما يفعلونها

وكانت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، قد قررتا -يوم الجمعة الفائت- تمديد التدريبات الجوية التي تُسمى بـ"هودجوك 22" أو "عاصفة اليقظة" ليوم إضافي، وهو ما يضع منطقة المحيط الهادئ على صفيح ساخن، ويزيد من خطر اندلاع حرب نووية إن أخطأ أحد الأطراف في تقدير الموقف.