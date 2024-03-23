ارتفاع حصيلة هجوم موسكو إلى 115 قتيلًا

أعلنت لجنة التحقيق الروسية، السبت، ارتفاع حصيلة القتلى في الهجوم الذي وقع، الجمعة، في قاعة للحفلات في موسكو وتبناه تنظيم داعش، إلى 115 شخصًا.
وكانت اللجنة قد أشارت في حصيلة سابقة، السبت، إلى مقتل 93 شخصًا جراء هذا الهجوم؛ لافتة إلى أن "من المتوقع أن يستمر عدد القتلى في الارتفاع".
وأعلن الكرملين توقيف 11 شخصًا، بينهم "المهاجمون الأربعة" الذين نفّذوا الهجوم على صالة للحفلات الموسيقية الجمعة في ضاحية موسكو.
وأفاد الكرملين في بيان نقلته وكالات الأنباء الروسية، بأن مدير جهاز الأمن الفدرالي "إف إس بي" أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين، "بتوقيف 11 شخصًا، بينهم الإرهابيون الأربعة الضالعون مباشرة في الهجوم".