الإمارات تُدين الاستهدافَ العسكري على إيران

وجدّدت الوزارةُ التأكيدَ على إيمان دولة الإمارات بأنّ تعزيز الحوار والالتزام بالقوانين الدولية، واحترام سيادة الدول؛ هي الأسس المُثْلى لحلّ الأزمات الراهنة، مشدِّدة على ضرورة حلّ الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية بعيدًا عن لغة المواجهة والتصعيد.