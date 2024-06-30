الانسحاب أو الإكمال.. "بايدن" يجتمع مع عائلته في "كامب ديفيد" لحسم مصير حملته الانتخابية

ورغم الانتقادات التي وجهت لـ"بايدن"، فقد تلقى دعمًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي من كبار قادة الحزب الديمقراطي، بما في ذلك الرئيسان السابقان: باراك أوباما، وبيل كلينتون، غير أن مصادر مطلعة على المناقشات، كشفت أن كبار الديمقراطيين في الكونغرس، بمن فيهم النائب عن نيويورك حكيم جيفريز، والنائب عن ساوث كارولينا، جيم كليبرن، ونانسي بيلوسي من كاليفورنيا، أعربوا بشكل خاص عن مخاوفهم بشأن قابلية الرئيس خوض السباق المنتظر، رغم دعمهم العلني له.