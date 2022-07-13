"سوليفان": واشنطن تريد قنصلية أمريكية للفلسطينيين في القدس الشرقية

وقال "سوليفان" للصحفيين على متن طائرة الرئاسة التي تقل الرئيس جو بايدن إلى المنطقة: "موقفنا هو أننا نريد قنصلية بالقدس الشرقية، وبالطبع يتطلب ذلك التعامل مع الحكومة الإسرائيلية، ويتطلب التعامل مع القيادة الفلسطينية كذلك، وسنستمر في القيام بذلك خلال الرحلة".