"سوليفان": واشنطن تريد قنصلية أمريكية للفلسطينيين في القدس الشرقية

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم (الأربعاء)، أن البيت الأبيض يريد قنصلية أمريكية للفلسطينيين في القدس الشرقية.
وقال "سوليفان" للصحفيين على متن طائرة الرئاسة التي تقل الرئيس جو بايدن إلى المنطقة: "موقفنا هو أننا نريد قنصلية بالقدس الشرقية، وبالطبع يتطلب ذلك التعامل مع الحكومة الإسرائيلية، ويتطلب التعامل مع القيادة الفلسطينية كذلك، وسنستمر في القيام بذلك خلال الرحلة".
وبيّن أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن تحدّث مع أسرة الصحفية القتيلة شيرين أبوعاقلة، ودعا الأسرة لزيارة الولايات المتحدة؛ للتمكّن من الجلوس والتعامل معهم بشكل مباشر، وفقاً لـ"رويترز".