"الطاقة الذرية" تحذّر روسيا من إعادة تشغيل محطة زابوريجيا الأوكرانية

حذّر مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافايل غروسي" روسيا، اليوم "الأربعاء"، من أيّ إعادة تشغيل متسرّعة لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تحتلّها قواتها في جنوب أوكرانيا.
وأفاد "غروسي" في منتجع سوتشي في جنوب روسيا، الأربعاء، بأنّه بيّن لمحاوريه الروس أنّ أيّ إعادة تشغيل لمحطة كهرباء زابوريجيا سيتطلّب عددًا معيّنًا من الاعتبارات الجادة؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وأضاف: أنّ هذه منطقة قتال عسكرية، ومنطقة قتال نشطة، والمحطّة مغلقة منذ فترة طويلة، وبالتالي يجب إجراء عدد معيّن من تقييمات السلامة.
وأشار إلى أنّه من المهمّ للغاية مواصلة الحوار مع روسيا.
من جانبه أوضح رئيس الوكالة النووية الروسية "روساتوم"، أليكس ليخاتشيف، أنّه ناقش مع "غروسي" الإجراءات الواجب اتخاذها لضمان سلامة المحطة، ليس فقط أثناء توقفها عن العمل، ولكن أيضًا عندما تكون في وضع التشغيل النشط.