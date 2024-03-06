"الطاقة الذرية" تحذّر روسيا من إعادة تشغيل محطة زابوريجيا الأوكرانية

وأفاد "غروسي" في منتجع سوتشي في جنوب روسيا، الأربعاء، بأنّه بيّن لمحاوريه الروس أنّ أيّ إعادة تشغيل لمحطة كهرباء زابوريجيا سيتطلّب عددًا معيّنًا من الاعتبارات الجادة؛ وفقًا لـ"فرانس برس".