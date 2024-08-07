بعد تدمير الاحتلال للآبار والخزانات.. العطش يُنهك آلاف النازحين في خان يونس

ورصد تقرير لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" رصد المعاناة التي يعيشها سكان القطاع، ومنها حالة الطفلة لين عاشور (14 عامًا)، التي تقف والتعب يظهر على وجهها، حاملة جالونًا أصفر، وسط طابور طويل من المواطنين، تنتظر وصول دورها لتعبئة المياه من صنابير متعددة، لا تفي باحتياجات مئات آلاف النازحين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، التي دمر الاحتلال الإسرائيلي، أكثر من 70% من الآبار فيها.