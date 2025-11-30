الاحتلال يصعّد حملات الاعتقال في الضفة والقدس

ففي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة أسرى محررين من بلدة سعير بعد اقتحامها وتفتيش منازل المواطنين، كما طاردت عددًا من الفلسطينيين ومركباتهم عند مدخل بلدة إذنا المغلق، واحتجزت شابًا على أحد الحواجز العسكرية.