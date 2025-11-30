الاحتلال يصعّد حملات الاعتقال في الضفة والقدس

صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، من حملات الاعتقال بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، ضمن استمرار عدوانها منذ السابع من أكتوبر 2023.
ففي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة أسرى محررين من بلدة سعير بعد اقتحامها وتفتيش منازل المواطنين، كما طاردت عددًا من الفلسطينيين ومركباتهم عند مدخل بلدة إذنا المغلق، واحتجزت شابًا على أحد الحواجز العسكرية.
وفي محافظة رام الله، اعتقل الاحتلال ثلاثة فلسطينيين من قريتي دير أبو مشعل وكفر نعمة، عقب مداهمات ليلية لمنازلهم.
أما في مدينة القدس المحتلة، فقد اعتقلت قوات الاحتلال شابًا مقدسيًا من حي الشيخ جراح، عقب الاعتداء عليه بالضرب عند المدخل الغربي للحي.
وفي نابلس، اعتُقل شاب فلسطيني من البلدة القديمة على يد وحدة عسكرية خاصة، أعقبها اقتحام عدد من الآليات العسكرية للمنطقة، وإطلاق كثيف لقنابل الغاز السام في محيط البلدة.