"الأونروا" تتهم إسرائيل بمنع دخول المساعدات الإنسانية لشمال غزة لأغراض عسكرية

وفي التفاصيل، أوضح لازاريني، في منشور على حسابه على منصة "إكس"، الاثنين، أن: "السلطات الإسرائيلية تواصل منع البعثات الإنسانية من إيصال المساعدات ذات الأهمية الحيوية إلى الشمال، بما في ذلك الأدوية والغذاء للأشخاص القابعين تحت الحصار هناك"، مشيرًا إلى أن علاج المصابين يتعذر بسبب انقطاع الكهرباء عن المستشفيات من جراء استهدافها".