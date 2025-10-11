إسرائيل تبدأ نقل الأسرى الفلسطينيين تمهيداً لصفقة التبادل المرتقبة

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يأمل أن يشهد مساء الاثنين "يوم فرح وطني" بعودة جميع الرهائن، فيما عبّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن ثقته في صمود الهدنة، مؤكداً أن "الجميع هناك تعب من القتال".