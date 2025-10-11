إسرائيل تبدأ نقل الأسرى الفلسطينيين تمهيداً لصفقة التبادل المرتقبة

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، السبت، بأن مصلحة السجون شرعت في نقل الأسرى الفلسطينيين الذين سيُفرج عنهم ضمن صفقة التبادل المنتظرة إلى سجني كتسيعوت وعوفر، استعداداً لإتمام الاتفاق مع حركة حماس.
وذكرت الهيئة أن الأسرى المقرر الإفراج عنهم إلى قطاع غزة أو إبعادهم إلى الخارج عبر معبر رفح نُقلوا إلى سجن كتسيعوت، فيما نُقل من سيُعادون إلى الضفة الغربية إلى سجن عوفر غرب رام الله.
ومن المنتظر أن تطلق إسرائيل سراح نحو 250 أسيراً من ذوي الأحكام الطويلة، إلى جانب 1700 آخرين اعتُقلوا منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023.
وبحسب الاتفاق، ستفرج حماس عن عشرين محتجزاً إسرائيلياً على قيد الحياة دفعة واحدة بعد مرور 72 ساعة من بدء تنفيذ وقف إطلاق النار.
ودخل اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحماس حيّز التنفيذ ظهر الجمعة في غزة، مما سمح لآلاف النازحين بالعودة إلى منازلهم بعد حرب مدمّرة استمرت عامين، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يأمل أن يشهد مساء الاثنين "يوم فرح وطني" بعودة جميع الرهائن، فيما عبّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن ثقته في صمود الهدنة، مؤكداً أن "الجميع هناك تعب من القتال".
وأضافت وكالة رويترز أن ترامب سيزور إسرائيل ومصر نهاية الأسبوع لمناقشة مستقبل القطاع مع قادة المنطقة.