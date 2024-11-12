"التعاون الإسلامي" تدين تصريحات وزير المالية الإسرائيلي حول السيادة على الضفة

ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى الاعتراف بدولة فلسطين ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الاحتلال والاستيطان الاستعماري الإسرائيلي غير الشرعي من الأرض الفلسطينية المحتلة تنفيذًا لحل الدولتين واستنادًا للقانون الدولي وفتوى محكمة العدل الدولية حول عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي وقرار الجمعية العامة بهذا الشأن.