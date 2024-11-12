"التعاون الإسلامي" تدين تصريحات وزير المالية الإسرائيلي حول السيادة على الضفة

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة التصريحات العنصرية لما يسمى وزير المالية الإسرائيلي المتطرف التي أكد فيها "إصدار تعليماته للعمل على فرض السيادة على الضفة الغربية"، مؤكدةً أن وجود الاحتلال الإسرائيلي وسياساته القائمة على العدوان والاستيطان والتهجير والضم والتدمير والتطهير العرقي كلها إجراءات غير شرعية وباطلة بموجب القانون الدولي.
كما حذرت المنظمة من خطورة التحريض المتواصل والإرهاب المنظم الذي يمارسه قادة الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون المتطرفون ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى الاعتراف بدولة فلسطين ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الاحتلال والاستيطان الاستعماري الإسرائيلي غير الشرعي من الأرض الفلسطينية المحتلة تنفيذًا لحل الدولتين واستنادًا للقانون الدولي وفتوى محكمة العدل الدولية حول عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي وقرار الجمعية العامة بهذا الشأن.