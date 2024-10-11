خبراء أمميون حقوقيون يطالبون بوقف "دوامة الدمار والقتل" في غزة

أصدر 37 مقرراً أممياً لحقوق الإنسان بياناً -بمناسبة مرور عامٍ على بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة- يدين التصعيد الوحشي للعنف في غزة وهجمات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والعقاب الجماعي للفلسطينيين، إضافة إلى فرض الحصار الكامل بلا كهرباء أو ماء أو طعام أو وقود، وشنّ هجومٍ شاملٍ على أكبر سجن مفتوح في العصر الحالي، حيث أصبح القطاع أرضاً قاحلة إلا من الأنقاض والبقايا البشرية، فلم تستثنِ القنابل أحداً، لا الأطفال ولا النساء ولا العلماء والأطباء ولا وذوي الإعاقة، ولا حتى العاملين الإنسانيين، بمن في ذلك موظفو الأمم المتحدة والتراث.