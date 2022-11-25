كييف تسعى إلى إعادة التيار الكهربائي إلى ملايين الأوكرانيين الغارقين في الظلمة

وفي كييف، حيث تتساقط الأمطار الجليدية فيما الحرارة تقارب درجة صفر مئوية، يعاني 60 % من السكان انقطاعات في التيار على ما ذكرت بلدية العاصمة الأوكرانية مع عودة الكهرباء تدريجياً.