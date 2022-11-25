كييف تسعى إلى إعادة التيار الكهربائي إلى ملايين الأوكرانيين الغارقين في الظلمة

تعكف أوكرانيا، الجمعة، على تصليح منشآت الطاقة المتضررة من جرّاء الضربات الروسية الكثيفة وتوفير التدفئة والكهرباء لملايين المواطنين فيما يحل فصل الشتاء.
وبات قطاع الطاقة الأوكراني على شفير الانهيار فيما يعاني ملايين الأشخاص، انقطاعات طارئة في الأسابيع الأخيرة.
ورأى الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي؛ أن إستراتيجية موسكو الجديدة الهادفة إلى إغراق أوكرانيا في الظلمة لن تنال من عزيمة البلاد.
وقال في مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز" نُشرت الجمعة، إنها "حرب قوة وصمود لنرى مَن هو الأقوى".
ويعاني نحو 15 منطقة مشكلات إمدادات مياه وكهرباء. وقال زيلينسكي "وضع الكهرباء يبقى صعباً في كل المناطق تقريباً. لكن نبتعد تدريجياً عن الانقطاع، وساعة بعد ساعة نُعيد التيار إلى مستهلكين جدد".
وفي كييف، حيث تتساقط الأمطار الجليدية فيما الحرارة تقارب درجة صفر مئوية، يعاني 60 % من السكان انقطاعات في التيار على ما ذكرت بلدية العاصمة الأوكرانية مع عودة الكهرباء تدريجياً.
وأُعيد وصل ثلاث محطات نووية تسيطر عليها كييف بالشبكة.
وقال مدير شبكة "دي تي إي كاي" دميترو ساخاروك "سنعيد تدريجياً التيار ساعتين إلى 3 ساعات إلى حين نتمكّن من زيادة كمية الكهرباء الواردة إلى كييف".