"خسارة لا تُقدر بثمن".. مقتل عسكريين في سقوط مروحية قرب فنزويلا وفتيل النفط يشتعل!

وأجرت فنزويلا، الأحد الماضي، استفتاءً حول إيسيكيبو، ووفقاً للأرقام الرسمية التي شكّك فيها العديد من المراقبين فقد شارك نحو 10,4 مليون ناخب فنزويلي، وقال 95 بالمائة منهم إنّهم يؤيّدون دمج المنطقة في بلادهم.