بعد زيارة "بيلوسي".. الصين تصعّد وتفرض عقوبات تجارية على تايوان

وعلّقت إدارة الجمارك الصينية، اليوم الأربعاء، استيراد بعض أنواع الفاكهة والأسماك من تايوان وتصدير الرمال الطبيعية إلى الجزيرة، وأكدت أنها رصدت "مرارًا" نوعًا من الطفيليات الضارة على ثمار الحمضيات، وسجلت مستويات مفرطة من مبيدات الحشرات.