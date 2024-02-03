12 مجزرة جديدة للاحتلال راح ضحيتها 107 شهداء و165 جريحاً خلال 24 ساعة

ووفق وكالة وفا للأنباء استُشهد 25 فلسطينياً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأُصيب آخرون، منذ فجر اليوم السبت، من جرّاء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، لليوم العشرين بعد المئة.