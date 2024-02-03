12 مجزرة جديدة للاحتلال راح ضحيتها 107 شهداء و165 جريحاً خلال 24 ساعة

أكّدت وزارة الصحة في غزة، أن قوات الاحتلال ارتكبت 12 مجزرة راح ضحيتها 107 شهــداء، و165 جريحاً خلال 24 ساعة.
وأوضحت الوزارة أن عدد الشهداء في القطاع وصل إلى 27238 شهــيداً و66452 جريحاً منذ بدء العدوان على القطاع في السابع من أكتوبر 2023.
ووفق وكالة وفا للأنباء استُشهد 25 فلسطينياً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأُصيب آخرون، منذ فجر اليوم السبت، من جرّاء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، لليوم العشرين بعد المئة.
وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 24 شخصاً بينهم أطفالٌ ونساءٌ، في قصف طائرات الاحتلال الحربية ثلاثة منازل في مدينتَي دير البلح ورفح، وسط القطاع وجنوبه، كما ارتقى آخر، من جرّاء إصابته برصاص قناص في حي النصر بمدينة غزة.
وتشهد مناطق الصناعة والجوازات والجامعات غرب مدينة غزة قصفاً عنيفاً؛ جواً وبراً.
واعتقلت قوات الاحتلال عشرات الفلسطينيين من تل الهوى، وأجبرت آخرين على إخلاء منازلهم، والنزوح إلى دير البلح.
وما زال آلاف المواطنين في عِداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، والاحتلال يمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.