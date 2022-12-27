"بوتين" يحظر توريد النفط إلى الدول الفارضة سقف أسعار

وقَّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء مرسومًا، يحظر بموجبه توريد النفط والمنتجات النفطية للبلدان التي تقرُّ سقفًا لأسعار النفط الروسي.
ويحظر المرسوم الجديد الذي وقَّعه "بوتين"، ويبدأ العمل به في الأول من فبراير المقبل، توريد النفط والمنتجات النفطية من الاتحاد الروسي إلى هذه البلدان التي تقر سقفًا للنفط الروسي. وسيبقى المرسوم ساريًا حتى 1 يوليو 2023، وفقًا لـ"سبوتنيك".
وكانت دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا قد اتفقت في مطلع ديسمبر الجاري على سعر أقصاه 60 دولارًا أمريكيًّا للنفط الخام الروسي المنقول بحرًا؛ بهدف الحد من عائدات موسكو.