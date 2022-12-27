"بوتين" يحظر توريد النفط إلى الدول الفارضة سقف أسعار

ويحظر المرسوم الجديد الذي وقَّعه "بوتين"، ويبدأ العمل به في الأول من فبراير المقبل، توريد النفط والمنتجات النفطية من الاتحاد الروسي إلى هذه البلدان التي تقر سقفًا للنفط الروسي. وسيبقى المرسوم ساريًا حتى 1 يوليو 2023، وفقًا لـ"سبوتنيك".